Karnevalisten aufgepasst! Ab der zweiten Septemberwoche kommt wieder ein Stück Köln nach Mallorca. Die sogenannten "Kölschen Wochen" werden auf der Insel eingeläutet. Sie sind bereits seit vielen Jahren fester Bestandteil der Partyszene am "Ballermann". Der an der Playa de Palma gelegene Bierkönig macht auch wie in den vergangenen Jahren wieder mit, diesmal jedoch offiziell angekündigt und mit eigenem Programm: Vom 4. bis zum 8. September bekommen dort Urlauber Kölsche Musik auf die Ohren und können sich auf Liveauftritte freuen.

Pünktlich um 11:11 Uhr geht es an diesem Montag los. Für den Auftakt hat sich der Bierkönig direkt Kölner Urgesteine ins Haus geholt: Die Musikgruppe Die "Höhner" wird am Montag unter anderem mit Liedern wie "Viva Colonia" dem Publikum ordentlich einheizen. Im MM-Gespräch sagte Sänger Patrick Lück, dass die Band zwar zuvor bereits auf Mallorca Auftritte hatte, sie allerdings nun zum ersten Mal bei den Kölschen Wochen dabei sei und sich sehr über die Gelegenheit freue.

Der Auftritt der Höhner ist für 13:30 Uhr geplant und soll 45 Minuten dauern. Lück war selbst schon einige Male auf der Insel, aber den "Ballermann" an der Playa hat er bis jetzt noch nicht so richtig kennengelernt. Er betont: "Aber was ich bislang so von der Partymeile mitbekommen habe, ist, dass die Leute toll drauf sind und dort immer gute Laune herrscht - wir sind also voller Vorfreude." Die Band selbst hat guten Kontakt zu Ballermann-Sänger Peter Wackel, der einen Remix des neuen "Prinzessin"-Songs der Höhner erstellt hat, der an diesem Montag im Bierkönig sicherlich ganz oben auf der Playlist stehen wird. Die Band befürwortet die Kölsche Wochen, denn: "So kann man die Kölsche Kultur näherbringen, dat Kölsche Jeföhl", so Lück. Für die Höhner geht es nach dem Auftritt allerdings schon direkt weiter auf die AIDA zum "Wiesn-Warm-Up", denn der nächste Auftritt wartet schon.

An der Playa aber geht die Kölsche Party weiter! In den darauffolgenden Tagen sind weitere Acts von Cologneunplugged, Fiasko, Rabaue und Funky Mars zu erwarten. Die Live-Acts finden jeweils täglich von 11 bis 16 Uhr im Bierkönig statt.

Doch nicht nur dort, sondern auch in den Kneipen ringsum wird teilweise Musik aus der Domstadt zu hören sein. Und: Die Kölsche Woche geht über das einwöchige Event vom Bierkönig hinaus – im gesamten September wird unter dem Motto gefeiert und einige Bars in der Schinken- und Bierstraße, zum Beispiel "Et Dömsche", werden in rot-weiß leuchten.

In der dritten Septemberwoche wird dann ein "Rosenmontagsumzug" stattfinden, den eine Gruppe aus Solingen Jahr für Jahr organisiert – und das seit 28 Jahren. Die Gruppe besteht gemeinsam mit Organisator Peter Drenker aus acht Leuten. Mittlerweile gehen bei dem Rosenmontagszug um die 100 Leute mit. Sie treffen sich am 18. September um 17 Uhr an der SAN SIRO Bar, um den Rosenmontagszug einzuläuten und über die Schinkenstraße zu laufen. Drenker betont im MM-Gespräch: "Jeder ist herzlich willkommen - schön wäre jedoch, wenn alle in rot-weiß kommen würden". Auch in den Jahren zuvor hatte die "Kölsche Woche" bereits Tradition, doch mittlerweile wurde aus einer Woche sogar ein ganzer Monat. Kölsche Urlauber können sich also im September auf Heimatgefühl freuen. Anders als auf Mallorca wird in Köln wie jedes Jahr am 11.11. um 11.11 Uhr der Sessionsauftakt zelebriert. Die feierwütigen Jecken können sich freuen, denn der 11.11. fällt dieses Jahr auf einen Samstag.