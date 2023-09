Das Wochenende auf Mallorca war sehr windig und regnerisch. Vor allem am Sonntagmorgen hatte es auf der Insel viel geregnet und es war teilweise sehr stürmisch. Nach den Stürmen der vergangenen Tage kommt der Sommer in der neuen Woche aber zurück. Erst einmal kann der Himmel am Montagmorgen noch sehr bedeckt sein. Dazu ist es vielerorts sehr schwül und dampfig. Dazu werden in Palma bis zu 35 Grad erwartet, Calvià kann mit 33 Grad rechnen und Alcúdia sowie Capdepera bis zu 30 Grad. Außerdem gilt bis zum späten Montagnachmittag noch die Wetterwarnstufe Gelb.

Ringsherum an den Küsten warnt der spanische Wetterdienst, AEMET, vor Windböen mit bis zu 60 Kilometern pro Stunde. Die Wellen können bis zu drei Meter hoch werden. Am Dienstag, 5. September, gibt es keine Wetterwarnungen mehr für Mallorca. Dann steht dem besten Badewetter nichts mehr im Weg, denn es wird insgesamt freundlicher. Ab Dienstag kann man mit blauem Himmel und viel Sonnenschein rechnen. Dabei ziehen vereinzelt ein paar Wolkenfelder durch, diese bleiben aber harmlos. Dann liegen die Tageshöchstwerte in Manacor bei 30 Grad, in Pollença bei 32 und Sóller 33 Grad.

Am Mittwoch, 6. September, wird auf den Inseln ähnlich schönes, freundliches und sommerliches Wetter erwartet. Ab Donnerstag könnte es etwas wolkiger und wechselhafter werden. Aber die Temperaturen versprechen, warm zu bleiben. Insgesamt ist es in diesen Tagen auf der Insel etwas wärmer als gewöhnlich, denn die normale Temperatur für diese Jahreszeit liegt bei rund 30 Grad. Die kommenden Nächte werden auf Mallorca oftmals tropisch. Auch in der Nacht sinken die Tiefsttemperaturen kaum unter 20 Grad, stellenweise werden sie sogar 24 Grad erreichen.

In den vergangenen Tagen hatte es auf Mallorca Unwetter gegeben. Vor allem am Sonntag, 27. August, fielen diese sehr heftig aus und sorgten für zahlreiche Zwischenfälle auf Mallorca. Auch für das vergangene Wochenende waren Unwetter angekündigt worden. Sie fielen aber harmloser aus. Es war stellenweise sehr windig und stürmisch, größere Unfälle gab es aber nicht. Dennoch gab es Auswirkungen: Am Flughafen von Palma de Mallorca mussten Reisende am Sonntag wegen des Sturmtiefs Verspätungen von durchschnittlich 50 Minuten einkalkulieren. Annullierungen gab es aber keine.

Die Flughafengesellschaft Aena betonte, dass die Situation am Airport Palma weit entfernt sei von den chaotischen Verhältnissen vor einer Woche, als der Sturm Betty über die Insel zog und den Flugverkehr in Lande weitgehend lahmlegte. Auch mussten am Sonntag mehrere Fährverbindungen auf den Balearen gestrichen werden. Aufgrund der schlechten Wetterbedingungen cancelte die Reederei Baleària mehrere Fähren, die die Städte Dénia in Alicante mit Ibiza und Palma verbinden. Auch Fahrten zwischen Ibiza und Formentera sind am vergangenen Sonntag eingestellt worden.