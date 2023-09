Der starke Wind hat am Sonntag eine Segelyacht auf den bei Urlaubern beliebten Strand von Son Matíes im Südwesten von Mallorca gespült. So wie es aussieht, riss sich der Anker des in der Bucht befestigten Schiffs los, die Strömung trieb das Gefährt auf den Sand. Die Yacht ist etwa neun Meter lang, an Bord befanden sich ausländische Besatzungsmitglieder.

Das Schiff zog am Montag Unmengen von Schaulustigen an, von denen sich nicht wenige per Selfie ablichteten. Wann und wie das Schiff wieder ins tiefere Wasser bugsiert wird, war am Montag noch unklar. In der Gegend war der Wind am Sonntag besonders stark gewesen. Auf dem Gebiet der Gemeinde Calvià wurde ebenfalls am Sonntag ein 70-jähriger Schwede von einem umstürzenden Baum verletzt. Schon vor einigen Jahren war eine Motoryacht auf einen der beiden Palmanova-Strände gespült. Das Schiff blieb dort mehrere Jahre auf dem Sand liegen, bis es mit diversen Graffiti beschmiert endlich entfernt werden konnte. Dieses Schiff war sogar 20 Meter lang, niemand hatte sich bei den Behörden als Eigentümer gemeldet.