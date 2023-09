Im Rahmen eines gemeinsamen Großeinsatzes haben Beamte der Lokal- und Nationalpolizei in Palma de Mallorca am Dienstag ein ganzes Viertel abgeriegelt. An der Aktion im Problem-"Barrio" Corea in Camp Redó waren Dutzende Polizisten im Einsatz, sie suchten nach Angehörigen einer berüchtigten Einbrecherbande.

Der Einsatz begann bereits um 8 Uhr morgens mit dem Auftauchen des Polizeihelikopters "Cóndor" über den Häusern. Polizisten wiesen Anwohner zunächst auf die bevorstehende Aktion hin. Daraufhin stürmten Kräfte mehrere Wohnungen. Verdächtige wurden festgenommen, Objekte wurden sichergestellt. Es ging offenbar gegen einen kriminellen Gitano-Familienclan. Den Festgenommenen wird unter anderem vorgeworfen, in einem einzigen Parfümladen Waren im Wert von 9000 Euro gestohlen zu haben. Die Polizeiaktion wurde im Laufe des Tages auf Son Gotleu ausgeweitet, ebenfalls ein äußerst problematisches Viertel. Die Kriminellen sollen über 100 Diebstahlsdelikte begangen haben. Das Corea-Viertel gilt als eines der gefährlichsten in Palma: Dabei handelt es sich um sehr in die Jahre gekommene Mehrfamilienhäuser, die sich an der Ausfallstraße General Riera befinden. Immer wieder kommt es dort zu Problemen mit Bandenkriminalität, Rauschgifthandel, Prostitution und anderen Delikten.