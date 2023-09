Nach dem Dacheinsturz des ehemaligen Stadttheaters von Sóller am Dienstagvormittag ist die Angst in der Nachbarschaft vor weiteren Einstürzen groß. Nach einem Bericht der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" brach ein Teil der Deckenkonstruktion des historischen Gebäudes gegen halb zehn Uhr morgens ein und hinterließ auf der Straße davor ein Bild der Verwüstung. Rettungskräfte der Feuerwehr sperrten nach Ankunft die Unfallstelle im Carrer Real weitläufig ab. Menschen kamen bei dem Einbruch aber nicht zu Schaden.

Das sogenannte "Teatro Defensora" wurde am 9. Oktober 1887 auf private Initiative einiger Anwohner von Sóller eingeweiht. Vor der fünf Meter langen Bühnen hatten etwa 445 Personen Platz. Das Theater war Schauplatz der ersten Kinovorführung im Ort, ab 1908 wurde das Theater neben Kinofilmen auch zur Aufführung von Bühnenstücken, Zirkusvorführungen und Musikkonzerten genutzt.

In den vergangenen Jahrzehnten wurde das Theater mehrmals renoviert, die Arbeiten wurden aber niemals richtig beendet. Nachdem die Rüamlichkeiten in den vergangenen zehn Jahren komplett leer standen, wurde vor kurzem mit einer neuen Renovierung gestartet. Die Kosten werden von der Gemeindeverwaltung getragen. Nach ersten Vermutungen der Feuerwehr war der marode Gesamtzustand des Gebäudes Schuld an dem Einsturz.