Viele Menschen auf Mallorca dürften in diesen Tagen aufatmen: Die große, schwüle Hitze hat sich erst einmal verabschiedet. Auch die Nächte sind frischer geworden, was das Schlafen wesentlich angenehmer macht. An diesem Wochenende zeigt sich der Spätsommer von seiner schönsten Seite – mit viel Sonnenschein und warmen Temperaturen. Stellenweise kann die Wolkendecke am Himmel auch einmal etwas dichter ausfallen, aber es soll laut der Wettervorhersage des staatlichen Wetterdienstes Aemet trocken bleiben. Dazu werden auf der Insel am Freitag folgende Tageshöchstwerte erwartet: 27 Grad in Felanitx, 28 in Alcúdia, 29 in Sóller, 30 in Palma und Llucmajor sowie 31 in Inca.

Ähnlich sehen die Temperaturen am Samstag aus. Am Sonntag könnte es ein wenig wärmer werden, dabei sind die Veränderungen aber minimal. Dann könnten es in Sóller und Llucmajor 31 und in Marratxí 32 Grad werden. Auch sind die tropischen Nächte erst einmal Geschichte, die Werte gehen nachts herunter auf 16 bis 18 Grad. Wer also abends noch länger draußen sitzen will, könnte vielleicht schon eine leichte Strickjacke gebrauchen. Auch das Meer bietet ein wenig mehr Abkühlung als noch vor ein paar Wochen. Aktuell liegt die Wassertemperatur bei rund 26 Grad. Noch vor wenigen Tagen haben Einheimische und Urlauber noch die Schattenplätze an den Stränden belagert – jetzt suchen viele einen Platz an der Sonne. Sobald diese sich verabschiedet und Wind dazukommt, kann es nämlich frisch werden an den Playas. Mit dem Beginn des Spätsommers hält auch schon langsam der Herbst Einzug auf Mallorca. In diesen Tagen verändert sich dadurch auch die Urlauber. Denn mit den angenehmeren Temperaturen geht die Zeit der Wanderer und Radfahrer wieder los. Vor allem rund ums Tramuntana-Gebirge werden in naher Zukunft viele Aktivurlauber unterwegs sein. Dass es jetzt kühler geworden ist, muss aber nicht heißen, dass es nicht noch einmal richtig heiß werden kann. Auch im Oktober kann es auf den Balearen noch Hitzewellen geben. Im vergangenen Jahr war das der Fall, im Oktober wurden auf Mallorca noch einmal rund 40 Grad erreicht.