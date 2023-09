Ein Großbrand in einer Lagerhalle von Palmas Gewerbegebiet Son Castelló mit einer kilometerhohen, pechschwarzen Rauchwolke hat am Freitagnachmittag für Aufsehen unter Hunderten von Autofahrern und Passanten im Stadtgebiet gesorgt. Der Rauch war selbst noch von Palmas zentraler Plaça d'Espanya zu sehen.

Das Feuer brach in einem Unternehmen in der Straße Gremi Sellers i Basters aus, mehrere auf dem Gelände geparkte Lastwagen sollen abgebrannt sein, die Rettungskräfte sind vor Ort im Einsatz. Im Moment ist nicht bekannt, ob sich Arbeiter in dem Gebäude befanden. Nach Aussagen von Arbeitern aus nahegelegenen Unternehmen waren mehrere Explosionen in unmittelbarer Nähe zu hören.

Über die Ursache wurde bisher nichts bekannt.