Ein 56 Jahre alter britischer Radsportler ist auf Mallorcas Halbinsel Formentor an den Folgen eines plötzlichen Herzstillstands gestürzt und noch am Unfallort verstorben. Nach Angaben der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" ereignete sich der tragische Vorfall am Freitag kurz vor elf Uhr während eines Anstiegs auf der Hauptstraße. Polizeibeamte, die noch vor dem Notarzt am Unfallort eingetroffen waren, leiteten bei dem Briten umgehend Wiederbelebungsmaßnahmen ein. Diese blieben jedoch ebenso erfolglos, wie jene der herbeigerufenen Rettungskräfte. Der verantwortliche Notarzt konnten letztlich nur noch den Totenschein ausstellen.