Während das Verfahren gegen die Rockerbande Hells Angels aus Mallorca nach wie vor am spanischen Gerichtshof in Madrid anhängig ist und alle Prozessbeteiligten auf das Urteil warten, hat die Polizei einen deutschen Hells Angel auf Ibiza festgenommen. Das teilte die Guardia Civil in Madrid mit.

Diese Polizeiorganisation war von den Behörden in der Bundesrepublik auf den Mann aufmerksam gemacht worden. Wegen diverser Delikte im illegalen Drogenhandel, insbesondere mit Kokain, Amphetamin und Haschisch, wird in Deutschland nach dem 37-Jährigen gefahndet. Dem mutmaßlichen Bandenmitglied der Hells Angels drohen deswegen bis zu 15 Jahren Haft. Als den Ermittlern bekannt wurde, dass der Gesuchte sich nach Spanien abgesetzt hatte, wurden die spanische Polizei eingeschaltet. Beamte der Guardia Civil konnten unterdessen herausfinden, dass sich der Gesuchte bereits seit September 2022 auf Ibiza, der kleinen Schwesterinsel von Mallorca, aufhält. Der Mann wurde zunächst observiert und anschließend beim Besuch eines Restaurants festgenommen. Der Zugriff erfolgte bereits am Mittwoch, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Jetzt werden die spanischen Behörden im Auftrag des Gerichtshofs in Madrid den 37-Jährigen an die deutschen Behörden überstellen.