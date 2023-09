Dutzende von mallorquinischen Marokko-Urlaubern sind am Sonntagvormittag in Palma gelandet, nachdem das nordarfrikanische Land am Vortag von einem verheerenden Erdbeben heimgesucht worden war, bei dem mehr als 2.000 Menschen getötet wurden. Die Notsituation in der Region Marrakesch machte es anderen Mallorquiner unmöglich, den geplanten Zeitplan einzuhalten. Ein Flugzeug aus Marrakesch traf am frühen Sonntagmorgen auf dem Flughafen Son Sant Joan ein.

Eine der mallorquinischen Passagiere, die mit diesem Flug nach Hause zurückkehrten, ist Paula Zabala, eine junge Frau, die wie viele andere in der berühmten Stadt Urlaub machte: „Mein Partner und ich befanden uns auf dem Platz Jemaa el Fna - dem Nervenzentrum der Stadt - als wir ein starkes Vibrieren unter unseren Füßen bemerkten. Wir sahen, wie Menschen von der Straße auf den Platz stürmten, mehrere Hausfassaden brachen, was einen sehr lauten Lärm verursachte. Wir wussten nicht, was los war, und dachten zunächst, es könnte eine Bombe sein, also flüchteten wir in einen Souvenirladen. Als wir merkten, dass es sich um ein Erdbeben handelte, gingen wir auf den Platz und trafen andere spanische Touristen. Im Riad - einem traditionellen marokkanischen Hotel - sagte man uns, wir sollten vorsichtshalber auf der Straße bleiben. Dort sahen wir ganze Familien, Menschen, die Wasser, Decken und Pappe für die Nacht verteilten. Wir blieben dort bis 3.30 Uhr morgens, als wir das Riad sicher wieder betreten konnten", erzählt die junge Frau. Am Samstag hatten sie und ihr Freund das Zentrum von Marrakesch besucht. „Die Medina, der Souk und mehrere Gassen sowie Gebäude und Häuser wurden vom Erdbeben stark in Mitleidenschaft gezogen, aber das Leben geht ganz normal weiter“, so die Mallorquinerin gegenüber der MM-Schwester-Zeitung Ultima Hora.