Mallorcas Inselrat will mit dem Bau von zwei neuen Fahrspuren auf Palmas Umgehungsautobahn Via de Cintura das zunehmende Verkehrsproblem um die Hauptstadt lösen. Nach Medienberichten sollen die zusätzlichen Fahrspuren in Richtung Andratx verlaufen, eine für die Autobahnzufahrt von Inca und die andere an der Abfahrt nach Valldemossa.

Nach Meinung der Verkehrsexperten im Inselrat würden diese Fahrspuren zu einer Verringerung der täglichen Staus um 25 bis 30 Prozent führen. Palmas Stadtrat für Straßenwesen, Fernando Rubio, wartet derzeit auf die Freigabe des Projektes durch die technischen Gutachter. "Sobald dies der Fall ist, wird mit den Bauarbeiten begonnen". Unklar ist, ob das Projekt noch dieses Jahr in Angriff genommen wird. Der Inselrat hatte vor einigen Wochen bereits eine Verkehrsverträglichkeitsstudie in Auftrag gegeben, um die Ursachen für die zunehmende Verstopfung der Straßen im Großraum Palma herauszufinden. Als eine Alternative fasste der Inselrat unter anderem eine Limitierung der Zulassungszahlen sowie der Mietwagenflotten ins Auge.