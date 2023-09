Der Start in die neue Woche wird auf Mallorca einen kleinen Wetterumschwung mit sich bringen. Ab Montag wird es insgesamt wechselhafter. Oft kann der Himmel wolkiger sein, es muss auch mit Schauern und Gewittern gerechnet werden. Aber dazu bleiben die Temperaturen stabil. Weiterhin erwartet Aemet, der staatliche Wetterdienst auf den Balearen, folgende Werte am Montag: 30 Grad in Calvià und Alcúdia, in Palma 32 Grad und in Inca bis zu 33 Grad. Der Morgen kann oft noch wolkig sein, danach klart es vielerorts auf.

Spätestens am Dienstagnachmittag – so die aktuellen Vorhersagen – kann es dann die ersten Schauer oder Gewitter geben. Fast überall auf der Insel liegt die Regenwahrscheinlichkeit dann bei 60 Prozent. Schon am Morgen ist es oft wolkenverhangen, aber nach wie vor sehr warm. Felanitx, Sa Pobla, Sóller und Pollença erreichen um die 31, Llucmajor bis 32 Grad. Bis in den Mittwochnachmittag können sich die Regenfälle ziehen, aktuell rechnet die AEMET mit einer Regenwahrscheinlichkeit von bis zu 75 Prozent. Wie es danach weitergeht, ist noch nicht ganz klar. Es sieht momentan danach aus, als würde das Wetter weiter sehr wechselhaft, aber warm bleiben. Gegen Ende der Woche wird es wohl etwas kühler mit Toptemperaturen bis 30 Grad. Auch die Nächte bleiben frisch. Dazu liegen die Wassertemperaturen vor Mallorca weiterhin bei rund 26 Grad. Seit rund einer Woche machen sich der Spätsommer und nahende Herbst auf Mallorca deutlich bemerkbar. Vor allem für die Einheimischen und Residenten ist der Sommer jetzt auch offiziell vorbei: Mit dem Schulanfang am Montag kehrt vielerorts der Alltag ein.