Ein junger Motorradfahrer ist am Samstagmorgen gegen 5.30 Uhr betrunken in ein geparktes Auto auf Mallorca gefahren und wurde dabei schwer verletzt. Laut dem Internetportal "Cronica Balear" ereignete sich der Vorfall im Zentrum von Palma, als der 25-Jährige auf seinem Zweirad auf der Straße Eusebi Estada Richtung Sa Indioteria unterwegs war. Anstatt jedoch eine Kurve zu fahren und ein geparktes Fahrzeug zu umfahren, fuhr er geradeaus weiter und stieß mit dem Pkw zusammen.

Der Motorradfahrer blieb schwer verletzt am Boden liegen, Augenzeugen konnten glücklicherweise schnell die Rettungskräfte alarmieren. Ein Krankenwagen eilte zum Unfallort und brachte den Schwerverletzten in die Clínica Rotger, die im Herzen Palmas liegt. Den Rettungskräften blieb dabei nicht einmal Zeit, um auf Polizeibeamte zu warten. Das Problem: Sämtliche Streifen waren gerade anderswo im Einsatz, zur selben Zeit fand nämlich in Palmas Stadtteil El Terreno eine Massenschlägerei statt.

Das Opfer wurde bei Ankunft im Krankenhaus vom Personal gefragt, ob bei dem Unfall Alkohol im Spiel gewesen sei, was der Mann bejahte. Unterdessen traf am Ort des Geschehens die Polizei ein, untersuchte das beschädigte Fahrzeug und reinigte die Straße von Trümmern. Anschließend begaben sich die Beamten in die Rotger-Klinik, um sich mit dem verletzten Motorradfahrer zu treffen und die entsprechenden Alkoholtests durchzuführen.