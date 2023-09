In diesem Sommer sind im Mittelmeer Wassertemperaturen mit Rekordwerten bis zu 31 Grad gemessen worden. Das hat das spanische Verkehrsministerium in einer Pressemitteilung veröffentlicht. Die Werte übertreffen damit in einigen Fällen die historischen Werte des Sommers 2022. Experten gehen davon aus, dass die außergewöhnlich hohen Temperaturen auf den Klimawandel zurückzuführen sind. Die Temperaturen wurden von den Bojennetzen des staatlichen Unternehmens Puertos del Estado registriert.

Die Höchsttemperatur des Meerwassers in den Monaten Juli und August betrug 31,2 Grad und wurde vor der Baleareninsel Sa Dragonera gemessen. Die Boje von Melilla, die seit 2010 mit einem Temperatursensor ausgestattet ist, verzeichnete am 19. Juli um 17 Uhr Ortszeit 30,6 Grad. Die Boje in Barcelona, die seit 2004 im Rahmen des Küstennetzes in Betrieb ist, zeigte am 21. August um 15 Uhr ebenfalls einen Rekordwert von 30,5 Grad an.

Auch die eher als kühler geltenden Küsten Kantabriens und Galiciens blieben von dem Anstieg der Meerestemperaturen nicht verschont. Am Cabo de Peñas wurde am 24. August um 17 Uhr Ortszeit eine Höchsttemperatur von 23,25 Grad gemessen. Am Cabo Silleiro wurden am 23. August um 22 Uhr Ortszeit 21,08 Grad registriert.

Der staatliche spanische Hafenbetreiber verfügt über ein externes Bojennetz mit 15 Messpositionen, ein Küstenbojennetz, ein Netz von 41 Gezeitenpegeln entlang der spanischen Küste, 24 meteorologische Sensoren, die mit den Gezeitenpegeln verbunden sind, und ein Netz von Hochfrequenzradaren mit vier Systemen, von denen drei gemeinsam mit anderen Institutionen genutzt werden. Alle Informationen werden in Echtzeit empfangen. Mehr Informationen finden Sie hier.