Einer der größten Party-Tempel der Insel, der Megapark am Balneario 5 an der Playa de Palma, hat seine Termine zum Saison-Closing bekannt gegeben. Es findet vom 26. bis 29. Oktober statt, und ist somit zeitgleich zum zu seinem großen Konkurrenten am “Ballermann”, dem Bierkönig, angesetzt.

Im Megapark werden abei unter anderem die Künstler Lorenz Büffel, Die Atzen, Manni Manta, Almklausi, Finch und Knossi und der Influencer Marc Eggers auf der Bühne stehen. Als Highlight treten Isi Glück und Mickie Krause auf. In einer Instagram-Story kündigte die Großraumdiscothek das gesamte Line-Up der Künstler an.

Die Termine für das Opening 2024 sind hingegen noch nicht bekannt. Im Laufe der Saison erlebte der vor allem bei deutschen Urlaubern beliebte Partyhochburg so manches Auf und Ab. Im Mai hat ein Disko-Türsteher einen deutschen Touristen bei einer Auseinandersetzung lebensgefährlich verletzt. Einen Monat darauf kündigte der Megapark-Direktor mitten in der Saison seinen Job. Darüber hinaus kollabierte mi Juli ein Mitarbeiter des Partytempels mi Juli aufgrund der Hitze und verstarb an einem Herzinfarkt. Auffallend war zudem, dass die Bierpreise mi Vergleich zum Vorjahr gestiegen sind, und nun 16,80 Euro je Liter betrugen. Trotzdem überraschte der Megapark auch mit einigen Neuerungen wie einer aufwenigen Lichtanlage und neuen Künstlen wie der YouTuberin und Rapperin Katja Krasavice und Kay One.