Es war ein lauter Knall, der die Playa de Palma erschütterte, als Direktor Carlos Lucio seinen Job als Megapark-Chef auf Mallorca Ende Juni dieses Jahres aufgab. Als der 44-jährige seine Kündigung damals gegenüber MM bestätigte, wollte er sich noch nicht dazu äußern, was seine nächste berufliche Station sein könnte. Fest stand nur, dass er sich eine stärkere Balance zwischen Job und Freizeit wünscht, da bei seiner Tätigkeit in der Party-Hochburg am Ballermann ein 16-Stunden-Tag fast eher die Regel als die Ausnahme gewesen sei.

Jetzt ist klar: Lucio hat einen neuen Job! Ab sofort wird er sich als Geschäftsführer des Speditionsunternehmens Rolf Benzinger auf Mallorca und den Balearen um Logistik kümmern– und damit unter anderem Hunderten Deutschen jedes Jahr bei ihrem Umzug von oder nach Mallorca helfen. Lucio gab die Entscheidung selbst in den sozialen Netzwerken bekannt, schrieb dazu: "Das Unternehmen mit bedeutendem Marktanteil in Deutschland ist führend im Speditions- und Transportsektor und auch auf den Balearen tätig. Mit diesem großen Unternehmergeist suchte man nach einem Geschäftsführer mit akademischer Ausbildung, Erfahrung und gutem Netzwerk auf den Balearen, um die Wachstumsstrategie vor Ort zu fördern."

Weiter sagt Lucio: "Das entspricht zu 100 Prozent meinen Erwartungen an die berufliche Weiterentwicklung ("Think Big"). Gleichzeitig ermögliche ihm der neue Job aber auch eine perfekte Balance zwischen Arbeit und Privatleben, was ihm besonders wichtig gewesen sei. Lucio bestätigte seinen Jobwechsel am Telefon gegenüber MM. Erzählte auch, was er in der Zeit zwischen seinem Megapark-Abschied und dem Antreten der neuen Stelle gemacht hat.

Zwei Montage habe er sich einfach nur ausgeruht, so Lucio. "Ich hatte viel Zeit mit meiner Frau Isi Glück und mit meiner Tochter. Etwas, das ich davor sehr vermisst habe. In dieser Zeit habe ich mir verschiedene Optionen angesehen, denn ich hatte unterschiedliche Angebote aus verschiedenen Sektoren." Die Entscheidung für die Logistikbranche sei dem Ökonomen zunächst nicht leichtgefallen. "Aber ich bin mir sicher, dass es die richtige Entscheidung ist." Denn besonders wichtig sei für Lucio gewesen, den Sektor "Nachtleben und Gastronomie", in dem er fast 20 Jahre gearbeitet hatte, zu verlassen, um mehr Zeit für seine kleine Familie zu haben.

Das Unternehmen Rolf Benzinger mit Hauptsitz in Tiefenbronn (Baden-Württemberg) hat 650 Mitarbeiter und verfügt über 450 Fahrzeuge und 70.000 Quadratmeter Lagerfläche. Es fährt eigenen Angaben zufolge 250.000 Lieferungen pro Jahr. Auf Mallorca hat es seinen Sitz in Llucmajor. Vielen deutschen Auswanderern ist Benzinger vor allem als Partner bei Umzügen von Deutschland auf die Insel bekannt.

Lucio, auf Mallorca geboren und an der Playa de Palma aufgewachsen, ist seit 2019 mit Ballermann-Star Isi Glück verheiratet. Nach seinem VWL-Studium in Palma arbeitet er in der Hotelbranche, ehe er 2016 zum Megapark wechselte.