Für viele Menschen ist es wohl ein Albtraum, im Urlaub beklaut zu werden. Vor allem an Touristen-Hotspots auf Mallorca kann es aber passieren, dass Taschen und Handys entwendet werden. An der vor allem bei deutschen Urlaubern beliebten Playa de Palma hat die Polizei jetzt eine Diebesbande festnehmen können. Dabei handelte es sich um sechs Männer im Alter von 22 und 53 Jahren mit rumänischer Herkunft. Wie die Nationalpolizei jetzt erst bekannt gegeben hat, ereignete sich der Vorfall am vergangenen Mittwoch. Die Männer wurden auf frischer Tat ertappt.

Ähnliche Nachrichten Kreditkarten und Handys weg: So wurden zwei Hamburgerinnen an Palmas Hundestrand bestohlen Mehr ähnliche Nachrichten Sie hatten es auf die Smartphones von Urlaubern abgesehen und gingen dabei besonders geschickt vor. Erst suchten sie sich ein Opfer aus, dann begannen drei von ihnen, den Touristen anzusprechen und mit Fragen abzulenken. Die anderen drei stellten sich so um die Gruppe auf, dass die anderen Passanten nichts sehen konnten. Schlussendlich konnten sie dem Opfer das Smartphone aus der Tasche ziehen und rannten weg. Beamte der Nationalpolizei wurden Zeugen dieses Vorfalls und konnten die sechs dringend Tatverdächtigen kurze Zeit später an der Playa de Palma festnehmen. Passiert war der Vorfall in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch vergangener Woche. Kurz zuvor waren mehrere Anrufe von Augenzeugen bei der Polizei eingegangen. Sie meldeten übereinstimmend, dass mehrere Taschendiebe Touristen ausrauben würden. Die Bande war der Polizei durchaus bekannt. Mehrere Diebstähle gingen bereits auf ihre Konten und sie waren schon zuvor festgenommen worden. Vor allem in der Hauptsaison gehören Taschendiebstähle auf Mallorca fast zur Tagesordnung. Besonders in Touristenhochburgen kommt es immer wieder zu Fällen, bei denen Handys oder Taschen geklaut und Autos aufgebrochen werden.