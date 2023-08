Zwei Frauen aus Hamburg sind am Hundestrand Es Carnatge in Palma de Mallorca bestohlen worden. Das meldete die in der Hansestadt erscheinende "Morgenpost". Sabine K. und ihre Tochter legten dem Bericht zufolge an den Strand und gingen baden. "Wir sind nur ganz kurz mit den Füßen ins Wasser zum Abkühlen. Nach zwei, drei Minuten waren wir wieder bei den Handtüchern", so die Hamburgerin gegenüber dem Blatt. Doch dann bemerkten sie, dass ihre Tasche verschwunden war: Handys, der Schlüssel zum Mietwagen, die Geldbörsen mit den Kreditkarten, die Pässe und sogar die Kleider. "Wir standen da mit nichts als den Badeanzügen am Leib!"

Verzweifelt sahen sich die beiden Frauen um, kein Dieb war zu sehen. Eine Einheimische bemerkte ihre Situation und half. Sie fuhr die Tochter zur Polizei, wo sie Anzeige erstattete. Anschließend fuhren die beiden halb bekleideten Frauen zur Autovermietung am Flughafen von Palma, um einen Ersatzschlüssel für ihr Fahrzeug zu bekommen. Doch den erhielten sie zunächst nicht, weil sie kein Geld hatten. Sie sperrten ihre Kreditkarten. Ähnliche Nachrichten Raubzug am helllichten Tag: Männer sollen in Luxusbeachclub auf Mallorca eingedrungen sein Mehr ähnliche Nachrichten Mit Hilfe ihres Sohns konnte Sabine K. ihr Handy und das ihrer Tochter orten. Die Geräte befanden sich im Sand vergraben unter einem busch an dem Hundestrand. Trotz der Sperrung der Kreditkarten hatten sich die Diebe schon an einer Karte bedient. Knapp 275 Euro waren innerhalb von einer Stunde abgebucht worden – in kleinen Raten, für die es keine Pin braucht. Die Bank erstattete das Geld inzwischen zurück, nachdem die Familie den Diebstahl gemeldet hatte. Auch die Hausratsversicherung übernahm einen Großteil der Kosten. Sabine K. sagte der "Hamburger Morgenpost": "Ich nehme nie wieder alle Wertsachen mit an den Strand!"