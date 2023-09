Ein Ausflug in eine Traumbucht auf Mallorca ist am Montag folgenschwer geendet. Am Nachmittag kam es zu einem Unfall gekommen, bei dem ein 30-jähriger Spanier aus vier Metern Höhe auf einen Felsen stürzte. Passiert ist das Unglück in der Cala Murta, die in der Formentor-Bucht im Norden Mallorcas liegt. Um 18 Uhr wurde der Notruf abgesetzt, zu dem zahlreiche Rettungskräfte ausrückten. Denn an der kleinen, malerischen Bucht sind keine Rettungsschwimmer stationiert. Weil diese sehr schwer zugänglich sind, soll es sich um eine besonders schwierige Bergung gehandelt haben.