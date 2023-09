Schlag gegen den Drogenhandel! Die Polizei auf Mallorca hat innerhalb von zwei Wochen insgesamt elf Männer und eine Frau als mutmaßliche Täter von "Delikten gegen die öffentliche Gesundheit" – also Drogenhandel – verhaftet. Die Festnahmen sind das Ergebnis verschiedener Aktionen, die die Beamten nach teilweise anonymen Hinweisen in den Stadtvierteln Son Gotleu, La Soledad, Playa de Palma, Santa Catalina, La Indioteria, dem Bahnhofsbereich sowie am Hafen von Palma durchgeführt wurden.



Bei den Festgenommenen handelt es sich um zwei Marokkaner, einen Russen, einen Brasilianer, zwei Senegalesen, einen Algerier, drei Kolumbianer, einen Peruaner und einen Deutschen. Den Bundesbürger überraschte die Polizei bei einem Einsatz am 9. September an der Playa de Palma. Er soll Urlaubern Marihuana angeboten haben. Die Polizei identifizierte den Mann, der sich den Beamten zunächst widersetzte. Er wurde schließlich als mutmaßlicher Täter eines Drogenhandelsdelikts festgenommen.

Im Kampf gegen den Drogenhandel führt die Nationalpolizei auf Malloca regelmäßig Aktionen durch. Damit soll vor allem der Kauf und Verkauf von Betäubungsmitteln auf öffentlichen Straßen bekämpft werden. Besonders intensiv ist die Überwachung an den Häfen sowie in den Bus-, Zug- und U-Bahnhöfen in Palma.