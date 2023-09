Einwohner von Dörfern in der Serra de Tramuntana auf Mallorca beschweren sich zunehmend über illegale Auto- und Motorradrennen. Das Rathaus von Sóller hat den Inselrat gebeten, einzugreifen, um den illegalen Straßenrennen auf der Gebirgsstrecke, die vor allem am Wochenende stattfinden, ein Ende zu setzen. Bürgermeister Miquel Nadal betonte, dass die Generaldirektion für Straßenverkehr auf Drohnen zurückgreifen wird, um diese Aktivitäten besser kontrollieren zu können.

Carlos Dader vom Inselrat erklärte, dass in den vergangenen Monaten die Beschwerden wegen dieser illegalen Aktivitäten und auch wegen der Zunahme illegaler Campingplätze an der Straße zu Mallorcas höchstem Berg, dem Puig Major, zugenommen haben, was angeblich auch mit der Zunahme des Motorradverkehrs zusammenhängt. Diesen prangern die Anwohner des Gebiets schon seit geraumer Zeit an. Nachbarn und Grundstückseigentümer kritisieren seit Jahren die Zustände: Sie fordern ein Verbot und betonen, dass dadurch auch die Serra de Tramuntana besser geschützt werden könnte.

Besonders auffällig: Immer wieder kommt es zu illegalen Rennen mit hochpreisigen Fahrzeugen oder Motorrädern. Aber nicht nur dort, auch illegale Autorennen in Gewerbeparks, unter anderem in Polígono Son Castelló, seien keine Seltenheit. Besonders laute Brems- oder Beschleunigungsgeräusche schreckten die Anwohner regelmäßig auf. Bereits im Mai vergangenen Jahres hieß es in der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora", dass die Polizei Drohnen einsetzen will, um gegen die illegalen Autorennen vorzugehen. Es bleibt also abzuwarten, ob sich nun etwas an der Situation ändert und das wirklich regelmäßig passiert.