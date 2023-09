Ein Liebespaar mittleren Alters frönte mitten am helllichten Tag im beliebten Ausgehviertel Santa Catalina in Palma de Mallorca dem Liebesakt. Das Prekäre: Der Mann und die Frau, die eine ausländische Staatsangehörigkeiten besitzen, wurden dabei von den Nachbarn am anliegenden Grundstück mit der Handykamera gefilmt.

Auf dem Video ist zu erkennen, wie der Mann der Frau hilft, ihre Unterwäsche auszuziehen, ohne sich dabei zu kümmern, ob er dabei von Passanten beobachtet wird. Das Video, das in den sozialen Netzwerken geteilt wurde, erregte dabei so manches Gemüt der Palmesaner. Ein Nutzer, der in der unmittelbaren Nähe vom Ort des Geschehens wohnt, wo sich eine Stadtbücherei befindet, schrieb: "Es ist unzumutbar, dass dieser Mann eine Frau vor den Augen der Leute auf so unverhohlene Weise penetriert. Die beiden hätten zumindest an einen entlegenen oder versteckten Ort gehen können." Andere Nachbarn machten darauf aufmerksam, dass sich in der Nähe, wo sich die Szene abspielte, Schulen befinden würden, und die Gefahr bestünde, dass Minderjährige den unverhohlenen Liebesakt sehen könnten.