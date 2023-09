Eines der ältesten und größten Herrenhäuser in Palma, die sogenannte „Possessió Son Xigala“, wird derzeit in eine Luxus-Mehrfamilienhaus umgebaut. Das berichtet die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora. Das Bauunternehmen Vibelba bestätigte der Zeitung, dass die Arbeiten begonnen haben, um das 2000 Quadratmeter große Anwesen bis Ende nächsten Jahres in 14 Luxus-Wohnungen umzuwandeln. Eine entsprechende Genehmigung aus dem Rathaus für den Bau der Wohnungen, inklusive zwei Fahrstühlen, einem Gemeinschaftspool sowie einer oberirdischen Garage mit 16 Stellplätzen liege vor. Der Preis für eine Wohnung mit einer Größe von 250 Quadratmeter soll rund zwei Millionen Euro betragen.

Ähnliche Nachrichten Achäologische Funde auf der Plaça d'Espanya: Bauunternehmen nimmt Baustopp nicht allzu ernst Palmas Denkmalschutzverein Acra läuft derzeit gegen das Projekt Sturm. In einer Pressemitteilung vom Freitag erklärt der Verband, dass das aus dem 13. Jahrhundert stammende Anwesen Teil des städtischen Kulturerbes sei. „Son Xigala ist ein gutes Beispiel dafür, wie bestehende Gesetze zum Schutz von kulturellen Gütern in den vergangenen Jahren manipuliert worden sind, um sie letztendlich zu umgehen“, hieß es in der Erklärung von Acra. Die Genehmigung zur Konvertierung des Herrenhauses in eine Luxus-Residenz sei inakzeptabel und komme einer Veruntreuung öffentlichen Kulturerbes von Seiten des Stadtverwaltung gleich. Acra kündigte an, gegen das Projekt „mit allen rechtlichen Möglichkeiten“ gegen das Projekt vorzugehen. Gleichzeitig appellierte der Verein an das Rathaus, die Bauarbeiten zu stoppen, um eines der traditionsreichsten und ältesten Gebäude der Stadt vor dessen „Verschwinden“ zu retten.