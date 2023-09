Am Flughafen Mallorca kommt es seit den Vormittagsstunden des Freitags zu Verzögerungen bei Abflügen und Ankünften. Grund hierfür seien starke Regenfälle in Teilen des spanischen Festlandes sowie in Südfrankreich und Norditalien, teilte die spanische Flugsicherung Enaire laut MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" mit. Enaire aktivierte aufgrund dessen ein entsprechendes Sicherheitsprotokoll. Von den 858 programmierten Flugbewegen am Flughafen Son Sant Joan seien mehr als 600 Flüge betroffen.

Von den Verspätungen sind sowohl eintreffende als auch Flüge ab Mallorca betroffen. Der Flugsicherung zufolge müssen sich Urlauber aus Deutschland, Frankreich, Italien oder Nordeuropa bis Samstag auf Verspätungen von durchschnittlich einer Stunde einstellen. Erst dann soll sich die schrittweise wieder normalisieren. Gleiches gelte für Verbindungen innerhalb der Inselgruppe und auf das spanische Festland.