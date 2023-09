Mit dem Zeppelin vom spanischen Festland direkt an den Strand auf Mallorca, ohne Umweg über den Flughafen – diese utopisch anmutende Vorstellung könnte in wenigen Jahren schon bald Wirklichkeit werden. Das britische Unternehmen Hybrid Air Vehicles (HAV) plant einer Meldung von MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" zufolge mit dem Produktionsbeginn der Luftschiffe für 2026. Dass es HAV ernst ist mit der Idee, zeigt die Tatsache, dass die spanische Fluggesellschaft Air Nostrum bereits 20 Hightech-Zeppeline in Auftrag gab. HAV-Chef Tom Grundy sagte gegenüber der Zeitung, sein Unternehmen arbeite gegenwärtig noch an der Startfinanzierung des 300 Millionen Euro teuren Projekts.

Einen Namen gab man den Luftschiffen bereits: Airlander. Diese könnten auf jeder flachen Oberfläche aufsetzen und Passagiere aufnehmen, sagte Grundy, selbst auf dem Wasser oder auf Schnee. Anbieten will HAV den Airlander, der über 100 Sitzplätze plus einer kleine Anzahl an luxuriös ausgestatteten Kabinen verfügen soll, insbesondere Fluggesellschaften, die ihre Flotte auf nachhaltige Technologie umstellen möchten. Laut HAV kommt der Airlander mit bis zu 75 Prozent weniger Treibstoff aus als herkömmliche Flugzeugmotoren. Darüber hinaus arbeite das Unternehmen an einem Hybridantrieb, der gar bis zu 90 Prozent weniger klimaschädliche Ausstöße garantieren soll. Zeit werden Passagiere des Airlanders allerdings mitbringen müssen: Ein Flug vom Festland nach Mallorca würde Unternehmensangaben zufolge etwa vier Stunden dauern. Erste Testflüge mit dem heliumgefüllten Luftschiff seien bereits erfolgreich durchgeführt worden, heißt zudem auf der Webseite von HAV.