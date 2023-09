Die Gemeinde Sant Llorenç verpasst ihrem touristischen Aushängeschild Cala Millor ein umfassendes Facelifting. Nach Darstellung von Bürgermeister Jaume Soler soll das Erscheinungsbild von sechs Straßen sowie der Plaza de s'Estanyol baulich erneuert und an zeitgemäße Nachhaltigkeitsstandards angepasst werden. Geplant sei, so MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" am Samstag, mit den Bauarbeiten im November zu beginnen. Die Gemeinde bezifferte die Kosten, die aus dem EU-Topf Next Generation gedeckt werden, auf vier Millionen Euro. Die Bauphase soll maximal sechs Monate betragen und vor Start der Hochsaison 2024 beendet sein.

Die Gemeinde stellte das Projekt in den vergangenen Tagen Anwohnern, Hoteliers und Geschäftstreibenden in der Cala Millor ausführlich vor. Mit der stellenweisen Generalüberholung des bei deutschen Urlaubern beliebten Touristenzentrums strebt die Gemeinde ein modernes und ansprechendes Ambiente an. Für mehr Attraktivität sollen unter anderem neue Lichtelemente und ein ästhetisch gefälliges, urbanes Mobiliar sorgen. Erfolgreich in Brüssel beantragt hatte die Finanzierung die im Mai abgewählte Landesregierung unter der früheren Ministerpräsidentin Francina Armengol. Für die Ausführung der Bauarbeiten zeichnet jetzt die Gemeinde Sant Llorenç verantwortlich. Geht es nach dem Willen von Bürgermeister Soler, soll die bevorstehende Umgestaltung der Cala Millor nur der Startschuss für weitere ambitionierte Bauprojekte sein. Angestrebt werde eine Modernisierung des gesamten Küstenabschnitts der Gemeinde, "von einem Ende zum anderen".