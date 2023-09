Nach einer tropischen Nacht, die in einigen Regionen Temperaturen über 20 Grad brachte, muss Mallorca an diesem Sonntag mit einem Anstieg der Temperaturen und schwülem Wetter rechnen. Nach Angaben des Staatlichen Meteorologischen Wetterdienstes (Aemet) erreichen die Höchsttemperaturen zwischen 30 Grad und 35 Grad. Im Nordwesten sind sogar 36 Grad möglich. Diese Werte liegen weit über den für Mitte September üblichen 28 Grad.

Darüber hinaus wird dieser Temperaturanstieg von einer hohen Luftfeuchtigkeit begleitet sein. Zudem besteht eine geringe Wahrscheinlichkeit für Regenfälle, die von Schlamm und kurzen Gewittern begleitet werden. Vom Vormittag bis zum Nachmittag ist der Himmel überwiegend leicht bewölkt. Bereits am Freitag und am Samstag kam es in einigen Gebieten der Insel zu Regenfällen, so zum Beispiel in Palma, Campos, Son Servera, Manacor und Llucmajor.

Auch nach Sonnenuntergang blieb es warm. So sank das Quecksilber in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Hafen von Palma nicht unter 27 Grad, in Santanyí, Capdepera, Campos, Salines und Banyalbufar lagen die Temperaturen bei 25 Grad. Der Normalwert für diese Jahreszeit liegt bei 18 Grad.

In der neuen Woche setzt sich auf Mallorca dieser Wettertrend fort. Aemet prognostiziert einen bedeckten Himmel mit gelegentlichem Schlammregen. Die Temperaturen liegen zwischen 30 und 35 Grad. Der Wind weht mäßig aus West und Südwest. Die Wassertemperatur im Mittelmeer liegt derzeit bei 26 Grad.