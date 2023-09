Es hätte die große Abkühlung werden können, doch Petrus hat es sich dann doch anders überlegt. Der angekündigte Starkregen sowie die Gewitter haben Mallorca doch nicht heimgesucht in dieser Woche. Stellenweise galt sogar die Wetterwarnstufe Orange, wie der staatliche Wetterdienst auf den Balearen (AEMET) bekannt gab. Heftige Unwetter gab es fast nirgends auf der Insel, meistens blieb es bei etwas Regen und kleineren Gewittern. Für Freitag gilt noch einmal die Warnstufe Gelb für die gesamte Insel wegen Regen und Gewittern, und zwar von 8 bis 18 Uhr. Das muss aber nichts heißen: Auch am Donnerstag war diese Wetterwarnstufe erst herausgegeben und am Mittag aufgehoben worden, wie die AEMET gegenüber MM bestätigte.

Am Freitagmorgen kann oft noch wolkig und bedeckt sein, dazu sind Schauer und Gewitter besonders bis zum Abend möglich. Mittlerweile sind die Nächte merklich abgekühlt und auch morgens ist es spürbar frischer. Die ersten Einheimischen sind am Freitagmorgen sogar schon mit leichten Jacken unterwegs gewesen. Im Tagesverlauf soll es aufklaren, dazu werden es in Llucmajor maximal 29 Grad, Inca und Sóller erreichen 28 Grad und 27 Grad werden in Palma erwartet. Am Wochenende sind auch mal längere, bedeckte Phasen am Himmel möglich, insgesamt wird es aber wieder etwas sonniger und wärmer.

Und die Temperaturen geben im Spätsommer auf Mallorca noch einmal alles. Am Samstag erreichen die Topwerte rund 31 Grad, am Sonntag sollen es laut der AEMET bis zu 35 Grad in Inca werden. 32 Grad stehen in Pollença an, 34 Grad in Marratxí sowie 33 Grad in Llucmajor. Es sieht aktuell so aus, als würden sich die Wolken am Sonntagabend fast überall auf Mallorca verdichten. Anfang kommender Woche stehen möglicherweise wieder Schauer auf dem Programm. Glaubt man den Vorhersagen, wird die neue Woche wechselhaft und etwas kühler.