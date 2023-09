Mallorca boomt weiter! Die Touristikbranche rechnet damit, dass zahlreiche Hotels auf der Insel aufgrund einer unerwartet hohen Nachfrage bis Ende November oder gar Anfang Dezember geöffnet bleiben. Insbesondere bei deutschen Urlaubern stehe die Insel in den kommenden Monaten unverändert hoch im Kurs, meldete die MM-Schwesterzeitung „Ultima Hora” mit Verweis auf vorliegende Zahlen von diversen, in der Tourismusbranche agierenden Verbänden. Die hohe Nachfrage, die primär die Playa de Palma, Platja de Muro und Cala Millor betreffe, gelte sowohl für Flüge als auch Unterkünfte.

Ein Sprecher des Deutschen Reiseverbands DRV bestätigte die unerwartet hohe Reiselust der Deutschen in Richtung Mallorca. Ein entscheidender Grund hierfür seien die verheerenden Waldbrände, die zwischen Ende Juli und Anfang August in weiten Teilen Griechenlands wüteten. Dies hätte dazu geführt, dass Urlauber, die im Herbst einen Trip ins östliche Mittelmeer geplant hatten, auf andere Ziele am Mittelmeer ausgewichen seien, darunter Mallorca. Ein ähnlicher Effekt sei in den zurückliegenden Wochen auf dem britischen Markt zu beobachten gewesen. Prognosen des Flugkoordinationsverbands AEFCA zufolge werden den Flughafen Son Sant Joan in Palma im Oktober rund 3,7 Millionen Passagiere aus dem In- und Ausland nutzen. Das würde einem Plus von 2,3 Prozent gegenüber dem Oktober 2022 entsprechen.

Die hohe Nachfrage nach Urlaub auf Mallorca wirkt sich offenbar auch auf die Preise aus. Mehrere Hotelketten gaben gegenüber „Ultima Hora” an, dass Gäste für Übernachtungen in den kommenden Monaten durchschnittlich 19 Prozent mehr Geld ausgeben müssten als im vergangenen Jahr. „Davon lassen sich die deutschen Urlauber aber nicht beeindrucken”, so die Hoteliers. Für die laufende Saison erwartet die Branche ein Umsatzplus von drei Prozent gegenüber der Vor-Corona-Ära. Die erfreulichen Zahlen würden allerdings von „explodierenden Betriebskosten” getrübt werden. Der Urlauberboom, den Mallorca und die Nachbarinseln bereits in den Vor-Corona-Jahren verzeichnet hatten, setzt sich seit dem Ende der Pandemie unverändert fort. Erstmals haben die Balearen in diesem Jahr in einem einzigen Monat die Drei-Millionen-Grenze an Touristen überschritten. So wurden im vergangenen Juli nach Angaben des regionalen Statistikamtes genau 3.005.336 Besucher auf den Inseln registriert, davon waren 81 Prozent Ausländer.

Eingestellt wurde mit 2,19 Millionen Menschen im Juli auch der Rekord der Bevölkerungsdichte, also der Zahl von Einheimischen und Inselbesuchern, die an einem Tag gleichzeitig auf den Balearen verweilen. Er lag bisher bei 2,06 Millionen Menschen im August 2022. Diese Zahlen und der Buchungsboom für Herbst und Winter lassen vermuten, dass der Archipel auf ein Rekordjahr hinsichtlich der Touristenankünfte zusteuert. Insgesamt wurden auf den Balearen bis Juli 10,13 Millionen Touristen gezählt. Weder im Jahr 2022 noch in den beiden Jahren vor der Pandemie – 2018 und 2019 – wurden zu diesem Zeitpunkt des Jahres zehn Millionen Besucher erreicht. Unter den ausländischen Urlaubern machen die Deutschen erneut den Löwenanteil bezüglich der in diesem Jahr akkumulierten Gesamtzahl aus, obwohl im Juni und Juli mehr britische Touristen als Bundesbürger auf den Inseln registriert wurden.

Der Monat September wird nach Prognosen von Reiseveranstaltern, Fluggesellschaften, Transportunternehmen, Unterkunftsanbietern und Reisebüros alle bisherigen Rekorde der Septembermonate übertreffen. Mit entsprechenden Zahlen ist im Oktober zu rechnen. Nach Angaben des Flughafenbetreibers Aena sollen diesen Monat rund vier Millionen Passagiere an Palmas Airport abgefertigt werden. Das entspräche 4,3 Prozent mehr als im Jahr 2019.