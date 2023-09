Rettungsschwimmer auf Mallorca haben am Sonntagmorgen eine Frau vor dem Ertrinken gerettet. Der Vorfall ereignete sich um 10.25 Uhr an Palmas Stadtstrand Can Pere Antoni, kurz bevor die "Socorristas" ihre Schicht begannen.

Bei der Ankunft am Strand wurden die Bademeister auf eine Person aufmerksam, die offensichtlich Schwierigkeiten hatte, sich über Wasser zu halten. Die Frau, etwa 30 Jahre alt, erlitt Krämpfe, als sie sich etwa 150 Meter vom Ufer entfernt hatte. Ihr gelang es nicht mehr aus eigener Kraft zurückkehren. Die Rettungsschwimmer zogen sie daraufhin aus dem Wasser. Immer wieder kommt es im Sommer zu schweren Badeunfällen. Erst vor wenigen Tagen war eine 58 Jahre alte Frau am Strand von Alcúdia aus bislang unbekannter Ursache ertrunken. Die Rettungsschwimmer empfehlen, sich nur an beaufsichtigten Stränden und während der dementsprechenden Uhrzeiten ins Wasser zu begeben.