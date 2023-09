Ein Lieferwagen ist am Montagnachmittag auf Mallorca explodiert und anschließend komplett ausgebrannt. Einer Meldung von MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" zufolge ereignete sich der Zwischenfall auf der Landstraße MA-10 zwischen den Ortschaften Alconàsser und Deià. Auf einem von "Ultima Hora" veröffentlichen Video ist zu sehen, wie der Wagen zunächst in Flammen stand und plötzlich explodierte. Ein weiteres Fahrzeug war offenbar nicht an dem Brand des Lieferwagens beteiligt.

Verkehrsteilnehmer alarmierten die Rettungskräfte, die mit Feuerwehr und Notarzt schnell zur Stelle waren. Die Polizei sperrte die Landstraße zeitweise in beide Fahrtrichtungen. Im ersten Moment war unklar, ob Menschen bei dem Fahrzeugbrand verletzt wurden. Auch die Ursache des Zwischenfalls ist noch nicht geklärt, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.