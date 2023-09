Auf dem Flugfeld des Airports Son Sant Joan in Palma de Mallorca sind am Dienstagmorgen zwei Flugzeuge zusammengestoßen, wobei eines beschädigt wurde. Verletzte gab es nicht. Bei anderen Gelegenheiten hatte man nicht so viel Glück. Der schlimmste Unfall in der Geschichte der kommerziellen Luftfahrt auf den Balearen ereignete sich am 7. Januar 1972 auf der Nachbarinsel Ibiza, damals kamen 104 Menschen, darunter Besatzung und Passagiere, ums Leben. Der Flug mit einer Caravelle-Maschine war von Madrid nach Ibiza mit Zwischenlandung in Valencia gestartet. Die Ermittlungen ergaben, dass es dem Piloten zwar gelang, das Landemanöver einzuleiten, doch das Flugzeug stürzte bei dichtem Nebel letztendlich ab.

Der erste dokumentierte Unfall in der Geschichte der Luftfahrt auf Mallorca geht auf den 2. Mai 1959 zurück. Ein österreichisches Flugzeug stürzte auf dem Weg nach München mitten im Flug in der Serra de Alfàbia ab. Es war vom Flugplatz Son Bonet aus gestartet. Die fünf Insassen kamen ums Leben, zwei von ihnen als Passagiere. Die Bilanz hätte noch dramatischer ausfallen können, denn das Flugzeug ließ eine Gruppe von Touristen aus Wien am Boden zurück. Es war der erste Testflug des Unternehmens Austria-Flugdienst, das regelmäßige Verbindungen zur Insel einrichten wollte. 1993 stürzte ein Flugzeug vom Typ DC-3 etwa 300 Meter vom Passagierterminal des Flughafens Palma ab. Die beiden Besatzungsmitglieder kamen dabei ums Leben. Die Ermittlungen ergaben, dass eine Fehlfunktion des Propellerfrachters die Ursache des Unfalls war. Im Jahr 2002 verloren zwei Piloten einer Fairchild Metro III Turboprop aus Madrid ihr Leben, nachdem ihr Flugzeug auf die Landebahn des Airports Son Sant Joan aufgeschlagen war. Zu all diesen Opfern kommen noch mindestens zwanzig weitere hinzu, die bei verschiedenen Unfällen im Zusammenhang mit Privatflügen auf Mallorca ihr Leben verloren haben. Die meisten von ihnen stürzten kurz nach dem Start vom Flugplatz Son Bonet ab. Der schwerste Unfall in jüngster Zeit war die Kollision eines Ultraleichtflugzeugs mit einem Hubschrauber mitten im Flug über Mallorca, die im Sommer des Jahres 2019 sieben Todesopfer forderte.