Palmas Großklinikum Son Espases ist nicht ganz dicht! Wie jetzt veröffentlichte Videoaufnahmen zeigen, kam es dort in der Kinderstation bei den Unwettern am Dienstagnachmittag zu einem großen Wasseraustritt. Grund dafür waren die sintflutartigen Regenfälle, die gegen 16 Uhr in einigen Gemeinden auf Mallorca, darunter auch Palma, auftraten. In mehreren Bereichen des Krankenhauses seien zahlreiche Lecks entstanden, die für teilweise überflutete Flure sorgten.

Nach Angaben des Krankenhauses drang das Wasser durch "einige Fugen in der Decke der Pädiatrie" ein. Obwohl die Gänge des Krankenhauses besorgniserregende Bilder hinterließen, kamen bei dem Wasseraustritt glücklicherweise keine Patienten zu Schaden. Wie auf dem Video zu sehen ist, gibt es zahlreiche Lecks und der Boden ist voller Wasser. So wurden sogar Eimer, Handtücher und Laken ausgelegt, um das Wasser aufzufangen. Das Krankenhaus berichtete, dass gegen 17 Uhr "alles gesäubert war und der Betrieb wieder normal weiterlief". Das Unwetter sorgte nicht nur im Son-Espases-Krankenhaus für Probleme. Auch in anderen Stadtteilen standen die Straßen so hoch unter Wasser, dass Autos und Passanten kaum mehr durchkamen. Selbst der beliebte Sóller-Zug war von den sintflutartigen Regenfällen betroffen, denn sein Gleisbett war vollgelaufen. Der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" zufolge wurden sogar historische Niederschlagswerte gemessen und bisherige Rekorde geknackt. Die Einsatzkräfte waren daher unermüdlich im Dienst.