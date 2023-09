Schlimme Szenen am Flughafen von Mallorca. Weil er seinen Flug nach Gran Canaria verpasste, ist ein Passagier völlig ausgerastet. Der Mann wurde aggressiv, warf Gegenstände umher und verwüstete auf diese Weise das Boarding Gate C62 nahezu komplett. Die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" hat ein entsprechendes Video veröffentlicht, das die Szene zeigt – gefilmt zunächst aus einem Flugzeugcockpit und anschließend aus nächster Nähe.

Zum Hergang der Tat ist folgendes zu sagen: Der Fluggast zog sich sein T-Shirt aus und begann zunächst damit, gegen das Sicherheitspersonal zu wettern. Herbeigerufenen Einsatzkräften und der Polizei gelang es zunächst nicht, den aggressiven Passagier zu beruhigen. Er schnappte sich daraufhin einen Computer und warf diesen gegen die Glasscheiben des Gates. Es folgten ein Stuhl, ein Drucker und zahlreiche weiter Gegenstände.

Schlimmer noch: Der Reisende geriet offenbar in einen derart aggressiven Zustand, dass er in den Waschräumen einen Spiegel zerstörte und damit drohte, sich mit abgebrochenem Glas das Leben zu nehmen. Er fügte sich Schnitte an Armen und Brust zu. Dem Beamten der Guardia Civil gelang es schließlich, den Mann festzunehmen. Bei dem Flug soll es sich um Ryanair-Flug FR2295 nach Gran Canaria gehandelt haben.