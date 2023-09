Es ist alles andere als üblich, dass sich Künstler aus deutschen Landen auf Mallorca ihrer Berufung hingeben und etwa ein Theaterstück aufführen. Die Hannoveraner Schauspielerin Monika Tschosek, die nach eigenen Angaben seit jeher bis über beide Ohren verliebt in die Insel ist, gab sich am Dienstag- und Mittwochabend die Ehre und unterhielt im Biergarten des Restaurants Rancho Romana im gutbürgerlichen Feriendorado Peguera eine interessierte Schar von Residenten und Urlaubern zusammen mit Mitspielerinnen mit schmissiger Frauen-Comedy.

Bei Leberkäse mit Kartoffelsalat genossen die zahlreich erschienenen Besucher das verbal und darstellerisch quirlig und rasant performte Stück "Ohne High Heels auf dem Jakobsweg". Dieses basiert auf einem von Monika Tschosek selbst geschriebenen Buch, das auf eigenen Erfahrungen auch eher unangenehmer Art auf dem berühmten nordspanischen Pilgerpfad aus dem Jahr 2016 basiert.

"Es war eine Seelenreinigung", so die von der deutschen Mattscheibe ("Niedrig und Kuhnt", "ZDF-Fernsehgarten") bekannte Mimin vor dem Beginn des Spektakels gegenüber MM, während die Gäste an anderen Tischen frohgemut die vom Restaurantmanager Werner Wiedemann kredenzten Köstlichkeiten verputzten. Wobei "das Universum" bei ihrer Reise durchaus Regie geführt habe, wie die Künstlerin hervorhob.

Werner Wiedemann hat das Restaurant Rancho Romana mit viel Liebe zu einem Event-Lokal aufgewertet.

Ihr Innenleben ihren Fans in Peguera ("Hier fühle ich mich zu Hause") vergnüglich zu vermitteln, habe sie schon lange vorgehabt. Überhaupt komme sie so oft wie möglich auf die Insel, in Bälde wahrscheinlich auch definitiv, so Monika Tschosek. Die Schauspielerin, die sich besonders intensiv mit dem Seelenheil über 50-jähriger Frauen beschäftigt, wirkt auch seit vielen Jahren als Tänzerin und Choreografin und bietet fünfstündige Modelworkshops an, und das nicht nur in der Heimatstadt Hannover, sondern demnächst wohl auch auf der Insel.

Wobei auch Werner Wiedemann in Sachen bevorstehender Veranstaltungen alles andere als untätig ist: In seinem inzwischen zu einer gemütlichen Vergnügungs- und Kulturinstitution mutierten Lokal gibt der Ur-Bayer vom Tegernsee Interessierten am 26. und 29. September ab 19.30 Uhr Gelegenheit, gepflegt und lustvoll das Tanzbein zu schwingen. Nach einem zweitägigen Oktoberfest (20. bis 22.10.), unter anderem mit Hax’n, darf man sich auf einen kernigen Schwof mit dem allseits beliebten deutschen Inselrocker Willi Meyer einstellen, der am 28. Oktober pünktlich ab 13 Uhr den Gästen mit groovigen Klängen in die Glieder fahren will.