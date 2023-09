Am vergangenen Freitag hat sich auf der Tramuntana-Transversale auf Höhe des Aussichtspunkts Ses Barques am späten Nachmittag auf Mallorca ein schwerer Motorradunfall ereignet. Eine Gruppe filmte den Vorfall zufällig mit Handys. Sie nahmen auch auf, wie der Motorradfahrer seine verletzte Beifahrerin liegenließ, wie das Onlineportal "Cronica Balear" am Montag berichtete.

Laut Zeugenaussagen bemerkte der Motorradfahrer einen Lieferwagen vor sich, als er um die Kurve fuhr. Als er abrupt bremste, verlor er die Kontrolle über sein Zweirad und stieß mit dem Fahrzeug zusammen. Der junge Mann, der am Steuer saß, stand sofort auf und flüchtete, während seine Begleiterin verletzt am Boden liegen blieb. Zeugen alarmierten schnell die Rettungskräfte: Ein Rettungswagen wurde zum Unfallort geschickt, um das Opfer zu versorgen. Nach ihrer Stabilisierung wurde die junge Frau mit einem leichten Schädel-Hirn-Trauma und mehreren Prellungen in das Krankenhaus Quirón gebracht. Die Guardia Civil, die ebenfalls vor Ort war, hat die Ermittlungen übernommen. Laut "Crónica Balear" könnte es sein, dass das Motorrad nicht versichert war und der Fahrer möglicherweise keinen gültigen Führerschein besitzt.