Wer an diesem Montag bereits früh in der Innenstadt von Palma de Mallorca unterwegs war, der staunte nicht schlecht: Inmitten der bei Urlaubern und Einheimischen oft besuchten Plaça d'Espanya schoss eine meterhohe Wasserfontäne in die Luft. Mehrere Passanten blieben stehen, um von dem Spektakel ein Foto oder Video zu machen. Aufgrund der Sonneneinstrahlung bildete sich auch ein Regenbogen in der Wasserfontäne.

Demnach war ein Rohrbruch während den derzeit durchgeführten Renovierungsarbeiten Grund für die meterhohe Wasserfontäne. Techniker der Stadtwerke Emaya hatten sich umgehend vor Ort begeben, um die Ursache genauer zu untersuchen. Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt. Mittlerweile wurde der Schaden wieder behoben. Der Rohrbruch konnte mittlerweile wieder behoben werden. Der zentralste Platz von Palma wird bereits seit Januar umgebaut. Zunächst war die komplette Sanierung des Platzes für 15 Monate angelegt. Da allerdings immer wieder Reste der ehemaligen Stadtmauer ausgegraben wurden, verzögerten sich die Renovierungsarbeiten in den vergangenen Wochen immer wieder. Auch die Erneuerung der dort verlegten Rohrleitungen gestaltet sich als schwierig. Um die alte Stadtmauer zu schützen, muss eine Zementschicht zwischen dem historischen Bauwerk und den Rohrleitungen aufgetragen werden. Die Kosten belaufen sich auf voraussichtlich 2,5 Millionen Euro. Insgesamt sind rund 8100 Quadratmeter Steinboden auszuwechseln.