Es ist wieder soweit, die beiden in Ungnade gefallenen ehemaligen Radsportprofis Lance Armstrong und Jan Ullrich schinden sich gemeinsam über Mallorcas Straßen. Wie schon in den vorherigen Jahren vereint den US-Amerikaner und Deutschen ein halb sportlich, halb kommerzieller Event, den Armstrong The Move Mallorca 2023 nennt. Wer über das entsprechende Kleingeld und dicke Waden verfügt, darf die beiden sechs Tage lang auf ihrer Tour über Mallorca begleiten. Zum Team gehören unter anderem der Belgier Johan Bruyneel und der US-Amerikaner George Hincapie, beide waren als sportlicher Leiter beziehungsweise Mannschaftshelfer in die Dopingaffäre Armstrongs verwickelt.

Trotz sieben nachträglich aberkannter Tour-de-France-Siege zieht der Name Armstrong offenbar immer noch zahllose Radsportbegeisterte an. Mittlerweile ist es die vierte September-Rundfahrt mit dem US-Amerikaner auf Mallorca. Böse Zungen behaupten, dass der Texaner damit wieder finanziell flüssig werden wolle. Wiederholt ist in diesem Jahr der Rostocker Tour-Sieger Ullrich mit von der Partie. Auch dessen Karriere wurde von einem Dopingfall überschattet, seinen Sieg bei der Tour de France 1997 durfte er im Gegensatz zu Armstrong aber letztlich behalten. Für Ullrich kommt The Move Mallorca 2023 nicht gänzlich ungelegen. Am 28. November startet auf Amazon Prime die Dokuserie Jan Ullrich – Der Gejagte, in der die Karriere mit all ihren Höhen und Tiefen beleuchtet wird.