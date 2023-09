Wer derzeit auf Mallorca unterwegs ist, hat die Möglichkeit, bis zu den Nachbarinseln Ibiza und Formentera zu blicken. Aufgrund der ruhigen Wetterlage und den klaren Sichtverhältnissen waren die Schwesterinseln am Montagabend unter anderem von den Klippen bei Portals Vells im Südwesten Mallorca aus sichtbar.

Das Bild, das ein MM-Leser an die Redaktion schickte, wurde am Montag gegen 18 Uhr aufgenommen. Das blaue Meer ist ruhig, nur ein Boot befindet sich auf dem Wasser, dazu ist der Himmel beinahe wolkenlos. Auch die Mondsichel erscheint am Firmament. Im Hintergrund kann man die Erhebungen Ibizas und der kleineren Nachbarinsel Formentera sehen.

Dieses Phänomen ist kein seltenes. Immer wieder lassen sich die balearischen Nachbarinseln bei guten Sichtverhältnissen vom Südwesten Mallorcas aus erkennen. Das ist besonders nach ergiebigen Niederschlägen der Fall. Erst Ende August war die Nachbarinsel Menorca von der Bucht El Toro zu sehen.

Übrigens lässt sich auch Mallorca gelegentlich vom spanischen Festland aus erblicken. Mit etwas Glück sieht man von Barcelona aus bis zur Serra de Tramuntana. Auch von der Nachbarinsel Menorca kann man einen Blick auf die größte der Baleareninseln erhaschen. Das ist manchmal von der Hafenstadt Ciutadella aus möglich.