Wer derzeit auf Mallorca unterwegs ist, der hat die Möglichkeit bis zur Nachbarinsel Ibiza zu schauen. Aufgrund der ergiebigen Niederschläge in den vergangenen Tagen und den daraus resultierenden klaren Sichtverhältnissen war die Schwesterinsel an diesem Mittwoch vom Strand El Toro in der Gemeinde Calvià aus sichtbar.

Das Bild, das die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" veröffentlichte, wurde am Mittwoch bei Sonnenuntergang aufgenommen. Das Meer ist ruhig und der Himmel ist, abgesehen von ein paar hohen Wolken, klar und hat einen intensiven magentafarbenen Ton mit schwachem Licht. Im Hintergrund kann man die Erhebungen Ibizas sehen. Blick auf Mallorca von außerhalb Mallorca ist gelegentlich von Barcelona aus zu sehen. Übrigens lässt sich auch Mallorca gelegentlich vom spanischen Festland aus erblicken. Mit etwas Glück sieht man von Barcelona aus bis zur Serra de Tramuntana. Auch von der Nachbarinsel Menorca kann man einen Blick auf die größte der Baleareninseln erhaschen. Das ist manchmal von der Hafenstadt Ciutadella aus möglich.