Mit einer beeindruckenden Leistung brachte der spanische Erstligist Real Mallorca am Dienstagabend den angereisten FC Barcelona in arge Bedrängnis. Letztlich reichte es für das Team von Xavi Hernández noch zu einem schmeichelhaften 2-2, womit die Katalanen die Tabellenführung behaupten. Mallorca hätten drei Punkte gutgetan, liegen die Inselkicker doch auf Rang 15 schon arg in Reichweite der Abstiegsplätze.

Im heimischen Stadion Son Moix, mit etwa 23.000 Zuschauern an diesem lauen Abend ausverkauft, ging Mallorca in der ersten Spielhälfte zweimal in Führung. Mit dem Pausenpfiff sorgte der aus Artà stammende Abdón Prats mit dem 2-1 für Euphorie auf den Rängen. Der Mallorquiner durfte gegen Barcelona erstmals in der Saison von Beginn an ran. "Ich wünschte, es hätte für einen Sieg gereicht", sagte Prats im Anschluss an das Match der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora", "wir hätten es verdient gehabt". Nach dem Wiederanpfiff legten Lewandowski und Co. deutlich einen Zahn zu und drückten auf den Ausgleich. Barcelona setzte zwar auf seinen bewährten Ballbesitz, die Gastgeber blieben aber stets gefährlich und machten hinten geschickt die Räume dicht. Das 2-2 fiel dann eine Viertelstunde vor Spielende. In den letzten Minuten schienen die Katalanen dem dritten Treffer etwas näher zu sein als Mallorca, die sichtlich erschöpft den Schlusspfiff des Unparteiischen herbeisehnten.