Erstligist Real Mallorca gewinnt das erste Spiel seit Beginn der Saison auswärts 0:1. Dabei hatte der Inselclub gegen Celta de Vigo in Galicien allerdings mehr Glück als Verstand. Am Samstag reichte ein Treffer von Vedat Muriqi, um den Club die drei wichtigen Punkte zu bescheren.

Der Spielverlauf gab zunächst allerdings keine großen Hoffnungen auf einen Sieg. Die Mannschaft von Trainer Javier Aguirre kam kaum vor das Tor der Gastgeber. Der einzige spannende Moment war der versuchte Kopfball von Muriqi in der 25. Minute.

Die Chancen für die Galicer standen hingegen weitaus besser. Allerdings wurden dem Team ein regelrechtes Wembley-Tor in der 68. Minute per Videobeweis aberkannt. Auf den ersten Blick sah es so aus, als ob der Ball hinter die Torlinie sprang und wieder hinaus. Der Jubel der Galicier wurde nach einer genauen Analyse aber stark gedämpft. Das Bibbern und Bangen des Inselclubs hingegen hatte dann in der 85. Minute ein Ende: Der kosovarische Spieler Vedat Muriqi schießt das 0:1 und fährt damit den ersten Saisonsieg des Erstligisten ein.

Nach dem fünften Spieltag steht Real Mallorca mit fünf Punkten auf dem 13. Tabellenplatz. Die nächste Partie ist am kommenden Samstag, 23. September, in Girona. Anpfiff ist um 14 Uhr.