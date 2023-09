Für Mallorcas "große" Fußballteams, Erstligist Real Mallorca und Drittligist Atlético Baleares, lief das vergangene Spielwochenende alles andere als rund. So kam Real Mallorca am Sonntag vor eigenem Publikum gegen Athletic Bilbao nicht über ein torloses Unentschieden hinaus, einen Tag zuvor hatte Atlético Baleares das Balearen-Derby gegen UD Ibiza durch einen von den Gastgebern in der letzten Spielminute verwandelten Elfmeter mit 0:1 verloren. Der Drittligist liegt nach zwei Saisonspielen und einem Punkt auf Rang 15, Real Mallorca nach vier Begegnungen und zwei Zählern auf dem 17 Tabellenplatz.

Erstligist Mallorca hat somit nach zwei Unentschieden und zwei Niederlagen einen denkbar schlechten Saisonstart hingelegt. Grund dafür ist vor allem die miserable Torausbeute. Stürmer Vedet Muriqi, der in der vergangenen Saison mit insgesamt 15 Treffern zu den Top 5 der besten Torjäger in der spanischen Liga zählte, konnte bisher in Sachen Chancenverwertung nicht überzeugen, ebenso wie der Millionen Euro teure Neuzugang und kanadische Nationalstürmer Cyle Larin. Real Mallorca muss nach dem kommenden Liga-freien Wochenende am Samstag (16.9.) auswärts gegen Celta de Vigo antreten.

Atlético Baleares hat bisher auch noch nicht zu einer passablen Spielform gefunden. Allerdings sind in der dritten Liga auch erst zwei Spieltage vergangen. Die Mannschaft um den deutschen Vereinspräsidenten Ingo Volckmann empfängt am Sonntag (10.9.) den FC Málaga in Palma. Anstoß ist um 12 Uhr.