Das Wetter auf Mallorca wird an diesem Wochenende sommerlich warm. Dazu scheint die Sonne inselweit und der Himmel bleibt weitestgehend wolkenlos. Nach Angaben des staatlichen Wetteramtes Aemet steigen die Temperaturen auf bis zu 31 Grad. Die derzeitigen Werte entsprächen eher den Werten des Sommermonats August, so Pressesprecherin María José Guerrero.

Der Freitag startet mit viel Sonnenschein und milden Temperaturen. Im Laufe des Tages steigt das Quecksilber auf 28 Grad. Auch ein Bad im Mittelmeer lohnt sich: Die Wassertemperaturen betragen rund um die Baleareninsel um die 26 Grad. Nach Sonnenuntergang, der derzeit um 19.34 Uhr stattfindet, sinken die Temperaturen auf Werte um die 17 Grad. Eine leichte Jacke oder ein Pullover sollte daher in den Abendstunden stets griffbereit sein.

Auch am Samstag und Sonntag hält das spätsommerliche Wetter auf der Insel an. Der Sonntag scheint vom wolkenfreien Himmel herab und lädt zu einem Strandtag oder einem Wanderausflug ein. Die Sonnencreme sollte also ebenfalls nicht vergessen werden. In einigen Regionen wird die 30-Grad-Marke geknackt.

Dieser warme Wettertrend setzt sich auch in der kommenden Woche fort. Passend zum Beginn der Herbstferien bleibt es spätsommerlich warm. Die Sonne zeigt rund zehn Stunden täglich. Nach aktuellen Prognosen des staatlichen Wetterdienstes werden in den kommenden Tagen keine Niederschläge oder Schlecht-Wetter-Perioden erwartet.

Die warme Wetterperiode, die derzeit auf der Insel herrscht, wird in Spanien auch als "veranillo de San Miguel" bezeichnet. Passend dazu wird am 29. September der Namenstags des heiligen San Miguel gefeiert, der Erzengel Michael. In Deutschland ist diese Reihe aufeinanderfolgender sonniger und warmer Tage in der zweiten Septemberhälfte auch unter dem Begriff "Altweibersommer" bekannt. Auch in der Bundesrepublik treten in der Zeit immer wieder sehr warme Tage mit Höchsttemperaturen deutlich über 20 Grad auf.