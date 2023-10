Im Meer vor dem beliebten Palmira-Strand in Peguera im Südwesten von Mallorca ist eine 69-jährige deutsche Urlauberin fast ertrunken. Laut einem Bericht der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" gelang es Helfern am Samstagmittag nur mit größter Mühe, die Frau aus dem Wasser zu ziehen und wiederzubeleben. Sie musste ins Inselkrankenhaus Son Espases gebracht werden. Ihr Zustand wird als ernst beschrieben.

Warum die Frau fast ertrank, ist noch unklar. Kurz nach der Wiederbelebung durch Kräfte des Rettungsdienstes Samu-061 und Rettungsschwimmer sprachen Beamte der Lokalpolizei Calvià mit Familienangehörigen der Frau.

An Mallorcas Stränden hatten sich in den vergangenen Wochen immer wieder medizinische Zwischenfälle ereignet, unter anderem an der Playa de Palma, in Cala Millor oder an der Cala Bona. Ende August war eine Deutsche im Meer vor Sa Calobra ertrunken. Das Meer war nach einem Sturm noch aufgewühlt, die Frau und ihr Partner waren dennoch baden gegangen.

Die 30-Jährige wurde wohl von einer Welle erfasst und vom Ufer weggetrieben. Aufgrund des aufgewühlten Meeres schaffte sie es nicht mehr aus eigener Kraft zurückzuschwimmen. Auch ihr Begleiter befand sich im Wasser, konnte sich aber auf einen Felsen retten.