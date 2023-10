In der zur Gemeinde Calvià gehörenden Luxussiedlung Costa de la Calma im Südwesten von Mallorca ist am Sonntagabend ein Anwesen Raub der Flammen geworden. Wie die Lokalpolizei am Montag mitteilte, konnte die Bewohnerin – eine 70-jährige Frau – von den Feuerwehrleuten gerettet werden. Sie litt unter Atemnot. Auch die drei Hunde der Rentnerin wurden in Sicherheit gebracht.

Der dichte Rauch war kilometerweit zu sehen. Zeitweise wurde befürchtet, dass das Feuer auf Nachbarhäuser überspringen könnte. Das Chalet der 70-Jährigen, deren Nationalität nicht genannt wurde, brannte bis auf die Grundmauern ab. Die Feuerwehr benötigte nur eine halbe Stunde, um in der Tords-Straße der Flammen Herr zu werden. In der Villensiedlung Costa de la Calma wohnen nicht wenige Deutsche. Sie liegt in der Nähe des beliebten Urlauber- und Villenortes Santa Ponça. Es befinden sich dort Villen und auch Feriensiedlungen mit Swimmingpools ("condominios"). Die felsigen Küstenbuchten gelten als Geheimtipp für Meeresfreunde.