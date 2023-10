Nach dem verheerenden Brand in einer Diskothek im südspanischen Murcia, bei dem mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen sind, hat sich der Direktor der auf Mallorca ansässigen Tanzclubs BCM und Tito's, Jaime Lladó, zu dem tragischen Vorfall geäußert: "Ich weiss nicht genau, was in Murcia vorgefallen ist und welche Arten von Sicherheitskontrollen es in dem betroffenen Diskothekenkomplex gibt".

Jaime Lladó sprach mit MM über die hohen Sicherheitsauflagen in den Nachtclubs BCM und Tito's.

Auf Mallorca hingegen wäre so eine Katastrophe, zumindest in den Nachtclubs der Cursach-Gruppe in der vor allem bei britischen Urlaubern beliebten Partyhochburg Magaluf (Calvià), jedoch kaum denkbar, wie er versichert: "Wir haben hier hohe Sicherheitsauflagen, die wir erfüllen müssen. Zum einen wurde beim Bau der Diskotheken hier feuerbeständiges Material benutzt. Im BCM haben wir darüber hinaus sechs Sicherheitsausgänge – das bedeutet, dass wir bei einem Notfall innerhalb von Minuten den Tanzsaal und die Barräume komplett evakuieren können."

Das BCM in Palma verfügt über sechs Notausgänge, sodass der Tanzsaal in einem Notfall innerhalb von Minuten evakuiert werden kann.

Zudem würde das gesamte Personal der Vergnügungsstätte im Jahr zu drei Sicherheitskursen verpflichtet werden, so dass auch jeder Mitarbeiter bei einem Notfall wisse, wie man einen Feuerlöscher bedient. Das BCM gilt als Mallorcas größter Nachtclub und bietet Platz für rund 7000 Besucher. In seiner etwa 30-jährigen Geschichte wurde das BCM mehrfach in internationalen Listen der besten Veranstaltungsorte aufgenommen und belegte im vergangenen Jahr bei Golden Moon Awards Gala einen Platz unter den angesagtesten Diskotheken der Welt.

Bei dem Brand in einem Vergnügungskomplex auf dem spanischen Festland waren am Sonntagmorgen mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen. Videos, die in Medien und in sozialen Netzwerken veröffentlicht wurden, zeigen, wie die Flammen noch vor Sonnenaufgang aus dem Dach der Disco "Teatre" meterweit in die Höhe schlugen. Dutzende Menschen sind zu sehen, wie sie auf der Straße vor dem Lokal zum Teil umherirren. Die Flammen brachen nach den ersten Erkenntnissen in einer der drei dort angesiedelten Discos aus und griffen nach amtlichen Angaben schnell auf die anderen über.