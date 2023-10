Ein letzter entspannter Urlaub mit sorglosem Ausschlafen gefällig, ehe der Nachwuchs das bisherige Leben komplett auf den Kopf stellt? Wovon Eltern von Kindern im einstelligen Alter nur noch träumen können, wird nun zunehmend unter dem Begriff Babymoon bekannt. Und Mallorca, so berichtet MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora", rückt bei diesem neuen Trend, der sich von Nordeuropa langsam gen Süden ausbreitet, verstärkt in den Mittelpunkt.

Dass Babymoon nicht sonderlich weit von Honeymoon anzusiedeln sei, darauf weist Ilonko Moljin vorsichtshalber doch hin. Die Geschäftsführerin des dänischen Reiseunternehmens BabyMoon Travel kümmert sich ebenfalls ausschließlich um Pärchen – wenn auch um jene, die die Hochzeitsreise bereits hinter und das erste Kind vor sich haben. "Bei diesen Reisen wollen die Paare einfach fern von Zuhause eine ruhige Zeit verbringen, ehe das Kind auf die Welt kommt", sagt Moljin.

An Zielen für angehende Eltern mangelt es in Europa selbstredend nicht. Auf der Wunschliste ihrer Kunden ganz oben stehe aber Mallorca, sagt Moljiin. Nicht zuletzt deshalb, weil die Insel im Mittelmeer so ziemlich alles zu bieten habe, was sich nicht nur angehende Eltern wünschen könnten: viel Sonne, unzählige Buchten, malerische Dörfer und ein pulsierendes Palma mit viel Kultur. "Zumeist sind es Paar um die 30, die sich für solch eine Reise entscheiden", sagte die Dänin.

An Saisonzeiten sind die Babymooner nicht gebunden, letztlich entscheidet die jeweilige Schwangerschaftsphase über den Zeitpunkt der Reise. Ideal seien die Wochen um die Mitte der Schwangerschaft, sagt Moljin. Die ungewohnten Unannehmlichkeiten der ersten Wochen seien dann zumeist vorbei und die bevorstehende Müdigkeit, gepaart mit zunehmendem Gewicht, der letzten Schwangerschaftsphase noch fern. "Schwangere Frauen sind nicht krank", bringt es Moljin auf den Punkt.

Reiseziele wie Mallorca würden von dieser ganz speziellen Klientel nur profitieren, glaubt die dänische Reiseexpertin, die Kunden aus ganz Mittel- und Nordeuropa betreut. Denn einerseits gebe es für angehende Eltern mit Fernweh keine festen Saisonzeiten, andererseits handele es sich um Gäste mit gut gefüllter Reisekasse. Im Durchschnitt, so Moljin, ließen sich ihre Kunde die Nacht im gehobenen Hotel um die tausend Euro kosten.

Eine Influencerin, die sich mit deutlich abzeichnendem Nachwuchs unter der Bauchdecke auf Mallorca ablichten ließ, ist die US-Amerikanerin Julia Berolzheimer. "Es war eine wirklich herrliche Woche, mit leckeren Meeresfrüchten, Abtauchen im Meer, Lesen am Pool und ganz viel Entspannen", teilte die werdende Mutter ihren 1,3 Millionen Followern auf Instagram jüngst mit.