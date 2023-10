Wer derzeit auf Mallorca unterwegs ist, der genießt das immer noch hochsommerliche Wetter auf der Insel am besten am Strand oder bei einem erfrischenden Getränk am Pool. Auch an diesem Dienstag kletterte das Quecksilber in einigen Regionen auf bis zu 30 Grad. Der ideale Anlass für den spanischen Wetterdienst Aemet, um Bilanz zu ziehen. Denn der vergangene Monat September zeigte sich ebenfalls überdurchschnittlich warm. Nach aktuellen Auswertungen von Aemet wurden im vergangenen Monat deutlich höhere Temperaturen registriert, als normalerweise üblich. Auch tropische Nächte kamen vermehrt vor.

Die durchschnittliche Temperatur im September lag auf den Balearen bei 23,4 Grad. Die Höchsttemperaturen wurden auf allen Inseln am 17. September verzeichnet. Auf Mallorca stieg das Quecksilber im Landesinneren bei Petra auf 37,1 Grad, auf der Nachbarinsel Menorca wurden in Es Mercadal 35,7 Grad registriert, in Sant Antoni de Portmany auf Ibiza lag die Temperatur bei 33 Grad, auf Formentera stiegen die Werte auf 31,7 Grad.

Zudem wurden im September tropische Nächte registriert. Dabei fällt die Lufttemperatur zwischen 18 und 6 Uhr morgens nicht unter 20 Grad. Normalerweise liegen die Temperaturen im September nach Sonnenuntergang eher selten über 20 Grad. Doch allein an der Messstation in Portopí in Palma sind 20 tropische Nächte registriert worden. Der vergangene Monat gilt auf den Balearen als normal, was die Niederschlagsmenge angeht. Im Durchschnitt regnete es 47,6 Kubikliter, während der Normalwert bei 61,3 Kubikliter liegt.

Der Oktober startete ebenfalls mit hochsommerlichem Wetter. Bei strahlendem Sonnenschein wurden vor allem am vergangenen Wochenende in einigen Regionen der Insel die 30-Grad-Marke geknackt. Am Sonntag stieg das Quecksilber zum Beispiel in Porreres, Binissalem und Llucmajor auf 33 Grad. In Palma, Sineu und Pollença wurden 32 Grad gemessen, Artà und Sa Pobla registrierten 31 Grad. Dabei gab es Sonne satt und einen beinahe wolkenfreien Himmel.

Auch in den kommenden Tagen bleibt es auf Mallorca sommerlich warm. Es werden täglich bis zu 11 Sonnenstunden erwartet. Die Sonne geht um 19.28 Uhr unter. Mit Niederschlägen ist vorerst nicht zu rechnen. Die Temperaturen erreichen zwischen 27 und 30 Grad, nachts sinken die Werte auf 17 Grad herab. Die Wassertemperatur im Mittelmeer liegt derzeit bei 26 Grad. Aktuellen Prognosen zufolge soll das milde Wetter bis kommende Woche anhalten, dann wird es wieder kühler und es sind Niederschläge möglich.