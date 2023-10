Bei einem schweren Wohnungsbrand in Palma de Mallorca ist am Mittwochnachmittag ein 84-Jähriger uns Leben gekommen. Das Feuer war gegen 14.30 Uhr in einem größeren Wohnkomplex an der Avenida Argentina, unweit der MM-Redaktion ausgebrochen. Nachbarn hörten zunächst Hilferufen, ehe hohe Flammen zu lodern begannen und schwarzer Rauch aus einer der Wohneinheiten drang.

Zunächst versuchen schnell anwesende Polizisten, den Mann – einen Rollstuhlfahrer – zu retten, konnten allerdings wegen der Flammen und der hohen Temperaturen die Wohnung nicht betreten. Erst nachdem es der Feuerwehr gelungen war, die Flammen zu löschen, wurde der Leichnam des Mannes gefunden. Ersten Ermittlungen zufolge soll das Feuer im Wohnzimmer ausgebrochen sein und sich rasant auf den Rest der Wohnung ausgebreitet haben, sodass der gehbehinderte Bewohner keine Chance hatte, sich in Sicherheit zu bringen. Betroffen waren auch Nachbarn, in deren Wohnungen der Rauch eindrang. Fünf Menschen musste wegen leichter Rauchvergiftungen auf der Straße mit Sauerstoff versorgt werden. Zwei Bewohner, ein Polizist und ein Feuerwehrmann kamen ins Krankenhaus. Der Brand löste in der Gegend große Aufmerksamkeit aus. Direkt neben dem Gebäude befindet sich eine Schule, die vorerst von der Polizei geschlossen wurde.